Banco BPM cede pro-soluto sofferenze per 693 milioni lordi

(Teleborsa) – Il CdA di Banco BPM ha deliberato di vendere pro-soluto sofferenze per un ammontare nominale di 693 milioni lordi al 31 marzo 2017.

La cessione sarà perfezionata entro il 30 giugno 2017, previa sottoscrizione di un contratto con un veicolo di Algebris.

Con questa operazione sale a circa 2,5 miliardi (2,7 miliardi tenuto conto della pipeline di cessioni “single name” prossime alla conclusione) il totale delle cessioni di sofferenze realizzate a partire dal 2016, a valere sul programma di de-risking incluso nel Piano Strategico 2016-19 che prevede la cessione di ? 8 miliardi di NPL entro il 2019.

“L’operazione si distingue nel mercato italiano degli NPL per la composizione del portafoglio (interamente assistito da garanzie ipotecarie) unita alla dimensione dello stesso; inoltre la valutazione attribuita ai crediti ceduti è ampiamente superiore rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico” – si legge nella nota di Banco BPM – il portafoglio in cessione, composto da posizioni con sottostanti immobili ad uso commerciale, turistico alberghiero e residenziale, presenta una distribuzione equilibrata in termini di valutazione dei singoli asset”.