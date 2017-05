Banche, Villeroy de Galhau: problemi di Italia e Portogallo vanno affrontati. A rischio immagine UE

(Teleborsa) – I problemi del settore bancario italiano e portoghese vanno affrontati tempestivamente e in via definitiva per non danneggiare l’immagine del sistema bancario dell’intera Zona euro. E’ questa la posizione di Francois Villeroy de Galhau.

Il Governatore della Banca Centrale di Francia che ricopre anche il ruolo di consigliere nella BCE è convinto che sull’unione bancaria UE, si sono fatti dei progressi. “A due anni e mezzo dalla nascita dell’unione bancaria, si vedono indiscutibilmente alcuni progressi ma il processo non è ancora terminato. Dobbiamo finire di lavorare al pilastro della soluzione con una normativa più completa e più semplice”.

Parlando della Brexit, il numero uno della Banque de France ha spiegato che le operazioni di regolamento e compensazione denominate in euro vanno svolte soltanto dove ci sia la supervisione BCE, dunque non possono restare a Londra.

Le autorità francesi sono in contatto “discreto ma serio” con numerose banche che intendono lasciare la capitale britanniva. Parigi ha “tutte le chance” di attrarre le istituzioni finanziarie.