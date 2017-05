Banche venete verso il bail in

(Teleborsa) – Si profila il rischio bail-in per le banche venete che ieri, 24 maggio, a Bruxelles hanno fatto un buco nell’acqua.

Dalle indiscrezioni sull’incontro tra le autorità UE, rappresentanti del Tesoro e di Bankitalia e gli amministratori delegati di Banca Popolare di Popolare di Vicenza e Veneto Banca non sembra sia emerso nulla di buono. Per i due istituti la salvezza è sempre più lontana dopo che l’Antitrust UE è stata irremovibile e ha chiesto un miliardo di risorse aggiuntive dai privati. Un’impresa tutt’altro che semplice quella di trovare privati disposti a un investimento così rischioso.

Oggi, 25 maggio i vertici delle due banche si recheranno a via XX Settembre per incontrare il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Scopo del meeting quello di fare il punto della situazione e valutare tutte le ipotesi, comprese le dimissioni di amministratori delegati e presidenti delle due venete. In tale evenienza si spalancherebbero la strada al bail-in.

Bocche cucite al Tesoro da cui non è trapelato nessun commento.