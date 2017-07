Banche venete: sui rimborsi De Masi chiede 60 giorni di proroga su termine presentazione domande

(Teleborsa) – Le banche venete non smettono di destare preoccupazioni. Non è bastato il via libera al salvataggio da parte di Bruxelles perché il nodo cruciale da sciogliere rimane quello dei rimborsi per gli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni subordinate delle due ex banche popolari venete. A questo proposito, Carlo De Masi, neo presidente Adiconsum chiede di prorogare di altri 60 giorni il termine per la presentazione delle domande di rimborso.

Adiconsum chiede alle istituzioni e a Intesa Sanpaolo (che ha acquistato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) di essere coinvolta, insieme alle altre Associazioni Consumatori, nelle operazioni di ristoro dei risparmiatori e nell’analisi/verifica delle famiglie in condizioni di grave disagio.,

“Il decreto prevede che il rimborso degli obbligazionisti subordinati venga erogato all’80% dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, mentre il restante 20% sarà coperto da Intesa Sanpaolo. L’istanza per l’erogazione del rimborso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017. Al riguardo, il presidente nazionale di Adiconsum Carlo De Masi, dichiara, che stante la ristrettezza dei tempi, chiediamo, con un atto amministrativo, di prorogare di 60 giorni il termine del 30 settembre al fine di dare al risparmiatore il tempo necessario per esibire la documentazione da fornire agli istituti.