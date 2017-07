Banche venete, Panetta (Bce): intervento corretto ma direttiva europea da migliorare

(Teleborsa) – L’intervento italiano per il salvataggio delle banche venete “non ha aggirato le regole ma ha utilizzato i margini di manovra previsti. Tuttavia non c’è dubbio che la direttiva europea sulla risoluzione delle crisi debba e possa essere migliorata, soprattutto al fine di eliminarne la retroattività sul bail-in e di razionalizzare le procedure di intervento in caso di crisi”. Lo ha dichiarato il vicedirettore generale di Bankitalia e componente del Consiglio di Vigilanza Bce, Fabio Panetta, al quotidiano di Roma “Il Messaggero”.

La soluzione per le banche venete, come spiega Panetta, “è stata individuata dopo negoziazioni complicate e un processo difficile, anche a causa della novità delle norme europee sulle crisi bancarie, mai applicate prima con riferimento alle ricapitalizzazioni precauzionali. Ma non c’è stato slalom: si è intervenuti nel pieno rispetto della Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva n. 2014/59/EUcome), riconosciuta dalle autorità europee”.