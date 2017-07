Banche venete, Governo pone fiducia sul decreto alla Camera

(Teleborsa) – Il Governo ha posto la questione di fiducia nell’Aula della Camera sulla conversione del decreto sulle banche venete che dispone la liquidazione ordinata di Veneto banca e Popolare di Vicenza. Lo ha annunciato all’Assemblea di Montecitorio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

La fiducia è stata posta sul testo licenziato dalla commissione Finanze, che contiene come modifica il decreto che sospende il rimborso del bond Veneto Banca, confluito nel provvedimento sul salvataggio.

L’intervento del Ministro è stato interrotto più volte dalle proteste dei deputati del M5S.

La maggioranza ha rinunciato ad apportare modifiche in Aula al testo del decreto che quindi sarà votato così come uscito dalla Commissione finanze la scorsa settimana. La questione di fiducia sul provvedimento sarà formalizzata oggi pomeriggio in Aula. Il voto è previsto per domani, 12 Luglio, e in settimana il via libera definitivo. Poi il testo andrà in Senato per la seconda lettura.