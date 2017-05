Banche venete, “Governo impegnato per soluzione in tempi rapidi”

(Teleborsa) – “Il dialogo con le autorità europee prosegue, con il comune obiettivo di concordare la soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori, nel pieno rispetto delle regole europee”. E’ questo quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto stamane al dicastero via XX Settembre, dove il Ministro dell’Economia Padoan ha ricevuto i vertici di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Scopo dell’incontro, convocato d’urgenza, è stato quello di fare un’analisi congiunta della situazione delle due banche.

Dopo la fumata nera di Bruxelles si profila il rischio bail-in per le due banche. L’Antitrust UE è stata irremovibile e ha chiesto un miliardo di risorse aggiuntive dai privati. Un’impresa tutt’altro che semplice quella di trovare privati disposti a un investimento così rischioso. E già indiscrezioni di stampa rivelano che i fondi potrebbero essere ricercati tra gli investitori istituzionali.

Il Ministero delle Finanze minimizza e in una nota scrive: “in riferimento alla riunione che si è svolta ieri a Bruxelles tra le autorità italiane e le autorità europee con la partecipazione di rappresentanti delle due banche, si è trattato di uno dei numerosi passaggi previsti dalla consueta interlocuzione tecnica contemplata per questi casi. Sotto il profilo della liquidità, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie. Il Governo è impegnato perché la soluzione sia definita in tempi rapidi”.