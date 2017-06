Banche USA sotto “stress test”. A fine giugno i risultati

(Teleborsa) – Anche quest’anno le banche americane saranno esaminate dalla Federal Reserve per verificare se hanno capitali sufficienti per assorbire perdite e continuare a operare anche in condizioni economiche e finanziarie difficili nell’arco di nove trimestri.

Il primo esito degli stress test che la Fed conduce annualmente sarà diffuso il 22 giugno prossimo mentre il secondo round di analisi arriverà il 28 giugno.

Sono 33 le banche statunitensi ad esserne sottoposte.

La prima data del 22 giugno, corrisponde ai test previsti dalla Dodd-Frank – riforma finanziaria voluta da Barack Obama dopo la crisi del 2008, la peggiore dalla Grande Depressione degli anni ’30 del secolo scorso. I risultati di questo esercizio conterranno stime su livelli patrimoniali, ricavi, spese e eventuali perdite in base a scenari avversi e particolarmente avversi.

Il 28 giugno, invece, la Fed diffonderà test che rientrano nella categoria Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) con cui la banca centrale potrà promuovere o bocciare i piani delle banche sul fronte della distribuzione di dividendi, di riacquisto di azioni proprie e di acquisizioni.