Banche promosse da Goldman Sachs. UBI guida i rialzi

(Teleborsa) – Continuano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari, in particolare su alcune big promosse dagli analisti di Goldman Sachs.

La banca d’affari ha alzato il prezzo obiettivo su Unicredit da 21,7 euro a 22,5 euro, confermando il giudizio buy. Le azioni di Piazza Gae Aulenti stanno registrando un rialzo dello 0,57% a 17,72 euro. Gli addetti ai lavori hanno ritoccato all’insù anche il target price di Intesa Sanpaolo (+0,42%) da 3,1 a 3,2 euro, e di UBI Banca (+0,95%) da 3,24 a 3,4 euro. La raccomandazione per entrambe le banche è confermata a “neutral”. Stesso giudizio anche per BPER (-0,25%) il prezzo indicato scende da 5,1 a 4,8 euro. Sale il target, invece, per il Banco BPM (+0,80%) da 3,2 a 3,7 euro, giudizio: buy.

Tra gli altri player del comparo, fa bene anche Azimut (+0,82%) la cui valutazione è stata oggetto di revisione da parte di Macquarie a “outperform”. Target price a 18,9 euro.