Banche, MEF chiede proroga a Bruxelles per garanzie statali

(Teleborsa) – Bancari sorvegliati speciali a Piazza Affari. I titoli del settore rimangono sotto i riflettori dopo che il Ministero dell’Economia ha chiesto a a Bruxelles una proroga di ulteriori 18 mesi per concedere la garanzia sulle cartolarizzazioni delle banche (GACS) dopo che il primo termine di un anno e mezzo mesi è scaduto ieri 17 agosto. Lo hanno rivelato da alcune fonti di via XX settembre.

Il decreto del 14 febbraio 2016 aveva previsto il rilascio della garanzia statale per agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza NPL- Non Performing Loans dai bilanci delle banche.

MPS, Carige, Banco BPM, CreVal sono tra le principali banche che hanno previsto l’utilizzo di questa garanzia nelle loro operazioni di cessione dei crediti in sofferenza.