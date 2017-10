Banche in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) – A Piazza Affari giornata no per i titoli bancari che ancora non hanno digerito la nuova stretta della BCE sulle sofferenze delle banche.

In calo UBI Banca che scivola del 2,94%. Segue BPER Banca che arretra dell’1,77%. In rosso Banco BPM (-1,28%) e Intesa Sanpaolo (-1,36%). In discesa Finecobank che arretra dell’1,10%.

Più contenuto il ribasso di Unicredit e Mediobanca che mostrano, rispettivamente una discesa dello 0,86% e dello 0,66%