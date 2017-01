Banche in rally in Borsa

(Teleborsa) – Grande inizio d’anno per le banche italiane, che trainano il rally post Capodanno, in una giornata peraltro caratterizzata da un clima ancora festivo, con molti mercati ancora chiusi per festività.

Eccetto Banca MPS, che è ancora sospesa, va segnalato l’andamento forte di Banco BPM (+5,5%), la nuova banca che ha debuttato oggi sul lsitino nata dalla fusione fra Banco Popolare e BPM.

Fra gli altri istituti di credito quotati fra le big fanno bella mostra UBI Banca e BPER Banca con aumenti superiori al 3%. Uscendo dal contesto delle popolari, brilla Mediobanca, con un progresso del 2,9%, mentre Unicredit guadagna il 2%.