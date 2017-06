Banche in rally in Borsa. Brillano UBI e Banca Intermobiliare

(Teleborsa) – Altra giornata decisamente positiva per le banche, che restano in denaro a Piazza Affari, dopo la distensione del clima prodotta dal salvataggio delle banche venete.

Inoltre, il ministro Padoan ieri ha chiarito che non ci saranno altri salvataggi in Italia, dopo i casi di BPVI-Veneto Banca e Banca MPS, il cui piano di salvataggio è in via di finalizzazione.

Il titolare dell’economia ha rassicurato anche sulla posizione di Banca Carige affermando che si sta adeguando alle richieste delle autorità europee, ma il titolo, che oggi perde lo 0,65% in Borsa, sconta la convinzione del mercato che ci vorrà un aumento di capitale maggiore del previsto.

Bene UBI banca, che guadagna il 3%, al top dei titoli a grande capitalizzazione, seguita da Unicredit che sale dell’1,43% e BPER che guadagna lo 0,78%, in attesa della procedura di vendita delle quote che BPVI e Veneto Banca detengono in Arca SGR, cui la banca emiliana è interessata.

Seconda giornata di rally per Banca Intermobiliare, che avanza del 7%, essendo fra gli asset “sani” che saranno venduti e valorizzati dai commissari delle banche venete.