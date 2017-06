Banche in gran spolvero, clima più disteso dopo ok a salvataggio MPS

(Teleborsa) – Spunti positivi si registrano sui titoli bancari di Piazza Affari che stanno mettendo a segno una buona performance.

A fare da assist al settore, contribuisce il clima più disteso tra gli investitori dopo che l’Italia e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo di principio sul piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena.

Tra i player del comparto, fa bene Unicredit che sale di oltre 2 punti percentuali. Il titolo di Piazza Gae Aulenti ha raggiunto un accordo con Bank Pekao per la cessione delle partecipazioni in Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer Pte e Dom Inwestycyjny Xelion per complessivi 142 milioni.

Guadagnano oltre l’1%, Banco BPM e UBI Banca. mentre nel risparmio gestito si distingue Azimut +2,48%.

Tonica Banca Generali +0,87% che ha inaugurato la nuova sede a Civitanova Marche alla presenza dell’Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa.