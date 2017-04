Banche in gran forma, UBI guida i rialzi

(Teleborsa) – Titoli bancari in gran spolvero anche stamane dopo il rally della vigilia innescato dal clima di ottimismo per il voto francese, al primo turno delle presidenziali. A fare da assist anche l’attesa per la riunione della Banca Centrale Europea, in calendario questa settimana e la scommessa su un rialzo dei tassi da parte della BCE, a marzo 2018.

Tra i player del settore, fa bene UBI Banca +1,38% grazie all’avvio della copertura con raccomandazione “buy” da parte di UBS. Il target price è stato alzato a 4,65 euro rispetto ai 3,97 euro delle attuali quotazioni.

Denaro anche su Banco BPM (+1,40%), BPER (+0,69%) e Mediobanca (+1%).