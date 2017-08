Banche in denaro. UBI festeggia anche giudizio Barclays

(Teleborsa) – Seduta discreta per il comparto bancario, che recupera con il mood positivo dei mercati azionari europei. In cima alla lista dei titoli a più grande capitalizzazione c’è Unicredit, che sale dell’1,5%, inseguita da Intesa Sanpaolo con un guadagno dell’1%. Fra le popolari fa bene Banco BPM con un incremento dello 0,76%.

Tonica UBI Banca (+0,66%) grazie anche al rialzo del Target price da parte di Barclays a 4 euro con conferma della raccomandazione Equalweight: operativamente le attese per il titolo sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,955 e successiva a 3,997. Supporto a 3,913.