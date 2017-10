Banche, Bruxelles non prende posizione sugli NPL

(Teleborsa) – La Commissione europea non prende posizione sulla consultazione avviata alla Banca Centrale Europea per l’inasprimento delle regole sulle coperture dei crediti deteriorati.

Interpellato proprio su questo aspetto, il vice capo dei portavoce dell’esecutivo comunitario, Alexander Winterstein si è limitato a replicare: “Penso che sarebbe una domanda da rivolgere alla BCE”.

Stessa linea dalla portavoce sugli Affari economici Annika Breidthardt: “A questo stadio non abbiamo commenti: fino a quando qualcosa non è definito non abbiamo commenti” ha detto.