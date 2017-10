Bancari, Mediobanca unica nota positiva

(Teleborsa) – Mediobanca unica nota positiva tra i titoli del comparto bancario che oggi zavorrano il principale listino milanese.

I bancari sono appesantiti dalla nuova normativa europea sui NPL che ha scatenato molti dubbi. Che questa “potrebbe essere “potenzialmente negativa per l’Italia” lo ha rivelato anche Credit Suisse in report e anche le imprese non nascondono una certa preoccupazione.

In uno scenario in cui le vendite si scatenano su UBI Banca, Banco BPM, Unicredit , Mediobanca resiste alle vendite e mostra un rialzo dello 0,61%. Equita Sim alza la raccomadanzione a “buy” con target price rivisto al rialzo a 10,50 euro.