Banca Sistema lancerà bond senior 3 anni tasso fisso per istituzionali

(Teleborsa) – Banca Sistema intende emettere un bond senior con durata 3 anni, e a tasso fisso e denominato in euro nella prima emissione pubblica rivolta a investitori istituzionali.

E’ quanto ha fatto sapere l’istituto in una nota in cui precisa che “l‘obiettivo dell‘emissione è in linea con la strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e di supporto alla crescita del core business”.

La quotazione è prevista presso il mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange e sull‘ExtraMOT Pro gestito e organizzato da Borsa Italiana.

A gestire l’operazione, che avverrà subordinatamente alle condizioni di mercato, in qualità lead manager Banca Sistema sarà affiancata da Intermonte.