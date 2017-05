Banca MPS, rinvio a giudizio possibile anche per banca insieme a ex vertici

(Teleborsa) – Nelle vicende giudiziarie di Banca MPS non rischiano solo gli ex vertici della banca – l’ex Ad Fabrizio Viola, l’ex presidente Alessandro Profumo, e l’ex presidente del consiglio sindacale Paolo Salvadori – ma anche la banca rischia di essere rinviata a giudizio in base alla legge sulla responsabilità amministrativa per fatto commessi dai propri dirigenti.

L’ipotesi di coinvolgimento dell’Istituto è emerso in seguito agli approfondimenti investigativi condotti dalla Procura di Milano, che ora ha disposto anche una perizia tecnica sulle perdite prodotte dalle operazioni sui derivati Santorini e Alexandria, per verificarne l’impatto sui bilanci dal 2012 al 2015 e se l’operazione sia stata effettuata “a saldi chiusi” anziché “a saldi aperti”.

La chiusura delle indagini è attesa a breve mentre i pm sono al lavoro per stabilire i capi d’imputazione a carico di Viola, Profumo e salvadori (aggiotaggio e falso in bilancio).Entro questa settimana potrebbe essere chiarita la posizione della banca, ma i pm sembrano orientati ad evitare spezzatini processuali e trattare tutti gli imputati in un’unica udienza.