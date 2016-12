Banca MPS, no comment di Padoan nella question time alla Camera: “operazione in corso”

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, nel corso di una question time alla Camera, non ha voluto dare risposte sul caso Montepaschi.

Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha infatti ricordato che l’operazione di aumento di capitale è ancora in corso e che non è consentito dare una risposta nel merito, per non turbare l’andamento del mercato.

Al Ministro sono state rivolte delle domande sul perché le sofferenze sono state scaricate sui risparmiatori ed è stato sollecitato un intervento normativo per avere regole uguali per tutti e a protezione dei risparmiatori.