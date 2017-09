Banca Mediolanum, raccolta netta positiva anche in agosto per 529 milioni

(Teleborsa) – Raccolta ancora positiva per Banca Mediolanum, che chiude il mese di agosto con una raccolta netta in fondi e Gestioni di 529 milioni di euro, che porta la raccolta da inizio anno a 4,1 milioni.

La raccolta netta totale di Gruppo ammonta a +453 milioni e da inizio anno a 3,4 milioni, dopo deflussi nel Risparmio amministrato.

“Anche agosto si inserisce a pieno titolo nell’anno straordinario che stiamo vivendo dal punto di vista della raccolta nel risparmio gestito”, ha affermato l’Ad, Massimo Doris.

“Con 529 milioni in fondi e gestioni – ha spiegato – questo agosto si conferma come un mese tutt’altro che di pausa estiva, frutto dell’inarrestabile lavoro di consulenza portato avanti dai nostri Family Banker fin dall’inizio di questo 2017. E che non vede solo il contributo, sia pur molto importante, dei Piani Individuali di Risparmio (ad oggi 1,7 miliardi), ma dell’insieme dei prodotti e servizi che siamo in grado di offrire ai nostri clienti attraverso la costante attivita’ di pianificazione finanziaria della nostra rete”.