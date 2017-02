Banca Mediolanum, a gennaio raccolta in calo a 258 milioni di euro

(Teleborsa) – La raccolta netta totale di Banca Mediolanum a gennaio 2017 è stata di 268 milioni di euro in calo rispetto ai 502 milioni di gennaio 2016. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è stata pari a 199 milioni (180 mln a gennaio 2016).

“Gennaio è stato caratterizzato da un’ottima tenuta della componente di raccolta gestita, dal lancio di nuovi prodotti, di strumenti innovativi e da un rinnovato focus su credito e protezione che renderà ancora più efficace la consulenza dei Family Banker ai nostri clienti. Con queste premesse, sono molto ottimista per il prosieguo dell’anno”,. E’ stato questo il commento di Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.