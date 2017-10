Banca IFIS, Fitch assegna il rating al bond subordinato Tier 2

(Teleborsa) – Dopo il successo del collocamento del bond subordinato Tier 2, Banca IFIS comunica che l’agenzia Fitch Rating Inc. ha assegnato il giudizio di rating finale ‘BB’ all’obbligazione subordinata Tier 2 da 400 milioni di euro collocata il 10 ottobre.

Frazionalmente negativo il titolo a Piazza Affari: -0,72%.

Lo status tecnico di Banca Ifis è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48,92 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 48,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,66.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)