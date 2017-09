Banca IFIS, assemblea di Interbanca dice sì alla fusione

(Teleborsa) – Via libera dell’assemblea straordinaria di Interbanca S.p.A. al progetto di fusione per incorporazione in Banca IFIS S.p.A.

“L’integrazione di Interbanca sta procedendo a ritmi serrati con una evidenza sui risultati migliore rispetto alle attese” ha detto Giovanni Bossi, Amministratore Delegato di Banca IFIS, che ha sottolineato che “Interbanca era già in utile al 30 giugno 2017. L’integrazione – continua l’AD – dei sistemi informatici avverrà in ottobre in coerenza con i tempi dell’atto di fusione e consentirà di semplificare i processi operativi”.

Il prossimo step sarà la stipula dell’atto di fusione di Interbanca S.p.A. in Banca IFIS S.p.A., prevista per il mese di ottobre 2017. IFIS Leasing S.p.A. verrà invece fusa in Banca IFIS nel corso del 2018.