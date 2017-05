Banca Ifis acquista da Barclays portafoglio crediti

(Teleborsa) – Banca IFIS ha concluso l’accordo per l’acquisto di un portafoglio di crediti del valore nominale di circa 190 milioni di euro da Barclays.

Il portafoglio acquisito è composto da circa 75.500 posizioni e comprende per la maggior parte crediti consumer non performing (prestiti personali, carte di credito) e per la parte restante contratti di finanziamento performing in regolare rimborso.

“L’operazione rappresenta una novità; per la prima volta acquistiamo un portafoglio misto di crediti performing e non performing”, commenta Andrea Clamer, responsabile dell’Area NPL di Banca IFIS.