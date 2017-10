(Teleborsa) – BG Fiduciaria SIM sarà fusa con Banca Generali.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha infatti approvato la fusione per incorporazione della controllata “in un contesto di continua crescita ed evoluzione del Gruppo Bancario che negli ultimi anni ha investito in modo consistente sull’innovazione di prodotto e sul modello di servizio”, si legge in una nota.