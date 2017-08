Banca Carige vede rosso all’indomani dei conti

(Teleborsa) – Giornata no Banca Carige che a Piazza Affari scivola del 4,08%. A dare una spinta alle vendite sul titolo,i conti del primo semestre che si sono chiusi con una perdita di 154,9 milioni di euro. I conti sono arrivati ieri 3 agosto, a mercati chiusi.

Perfezionata la cessione sofferenze per 938,3 milioni lorde assistite da garanzia statale (GACS) con effetto economici che sono già stati contabilizzati nel semestre.

Il Consiglio di Amministrazione che ha approvato i conti ha inoltre autorizzato un’operazione di gestione delle passività dei beni.

Il Consiglio spiega una nota “ha autorizzato previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, un’operazione di liability management volta a rafforzare ulteriormente la posizione patrimoniale della Banca che potrà avere ad oggetto lo scambio di alcuni strumenti finanziari subordinati emessi dalla banca sul mercato istituzionale a fronte di un corrispettivo in strumenti finanziari Senior di nuova emissione da parte della Banca stessa”.

Dal CdA è arrivato anche il via libera a un aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di 560 milioni, di cui una tranche per un importo massimo di Euro 60 milioni eventualmente da destinarsi ad una o più categorie dei portatori dei titoli subordinati che abbiano aderito ad una possibile operazione di liability management. La proposta sarà sottoposta alla prossima assemblea degli azionisti,