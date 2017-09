Banca Carige scatta avanti sulle prime indicazioni del Piano

(Teleborsa) – Ottima partenza per Banca Carige, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,74%, dopo le prime indicazioni del Piano che sarà presentato nei dettagli questa mattina in Piazza Affari.

Il Piano di rilancio della banca genovese guidata a Paolo Fiorentino appare già molto ambizioso, con la prospettiva di un ritorno all’utile nel 2018 ed una accelerazione della crescita nel 2019. Ciò passa anche attraverso un rafforzamento patrimoniale che prevede un aumento di capitale e cessione di asset.

Lo status tecnico di breve periodo di Banca Carige mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,2548 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,2499. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 0,2597.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)