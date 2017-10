Azimut, raccolta netta positiva a settembre

(Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di settembre 2017 una raccolta netta positiva per 383 milioni di euro, portando così la raccolta netta da inizio anno a superare 4,5 miliardi.

Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di Wealthmed, l’ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte di AZ NGA. Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di settembre una raccolta netta positiva di circa 313 milioni.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine settembre a 48,5 miliardi, di cui 39,4 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

“Il positivo trend di crescita del Gruppo è proseguito anche a settembre, mese storicamente debole e poco movimentato, in cui abbiamo registrato una raccolta netta di 383 milioni di euro – ha dichiarato Sergio Albarelli, CEO del Gruppo – . Il risultato beneficia in particolare della strategia di espansione estera che portiamo avanti con successo, come dimostra la nuova partnership siglata per sviluppare il mercato del risparmio gestito in Iran, seconda maggiore economia del Medio Oriente, in cui entra per la prima volta una realtà finanziaria globale. Il dato di raccolta conferma, inoltre, che l’ampliamento e la diversificazione dell’offerta del Gruppo rappresentano la strada efficace per fronteggiare le sfide del settore e la crescente domanda di consulenza finanziaria da parte dei risparmiatori.”

Frazionalmente negativo il titolo a Piazza Affari: -0,61%.