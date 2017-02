(Teleborsa) – Il fondo Lazard AM ha ridotto la partecipazione nel capitale di Azimut al 4,985% dal precedente 5,005% detenuto al 12/12/2015. Lo comunica Consob nell’ultimo aggiornamento sulle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa.

L’operazione è avvenuta in data 13 febbraio.

Azimut, Lazard AM scende al 4,985% del capitale (Consob) redazioneteleborsaxml