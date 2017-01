Azimut, Fitch assegna un rating “BBB” con outlook stabile

(Teleborsa) – Fitch Rating Inc. ha assegnato ad Azimut Holding S.p.A. un Long-Term Issuer Default Rating (IDR) pari a “BBB” ed un Short-Term IDR a “F2”. L’outlook sul Long-Tterm IDR è “stabile”.

Il rilascio del rating è funzionale all’avvio di un deal-related roadshow presso investitori qualificati, italiani ed internazionali, al fine di meglio valutare le condizioni di mercato in relazione ad una potenziale emissione da parte della Società di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso nel corso delle prossime settimane.

L’eventuale lancio del collocamento del Prestito Obbligazionario è soggetto alla verifica di una serie di condizioni, tra le quali, le condizioni di mercato, l’interesse manifestato dai potenziali investitori e l’andamento dei prezzi dei titoli equivalenti sul mercato, nonché la decisione finale da parte degli organi amministrativi della Società. Indicativamente l’emissione avrà una durata dai 5 ai 7 anni e un ammontare fino a 300 milioni di euro. Il tasso di interesse, come di prassi, sarà individuato ad esito del collocamento del Prestito Obbligazionario. Le obbligazioni saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e è prevista la quotazione presso il Luxembourg Stock Exchange.