Azimut continua a investire in Australia. Acquistata MTP per 3,3 mln euro

(Teleborsa) – AZ Next Generation Advisory Pty (AZ NGA), società del gruppo Azimut, ha firmato un accordo per acquisire l’intero capitale di Menico Tuck Parrish Financial Services Pty (MTP).

L’accordo prevede, per il 49%, un concambio di azioni MTP con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni.

Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 4,8 milioni di dollari australiani ( 3,3 milioni di euro).

“Continuiamo ad investire in Australia in linea con il nostro business plan. L’aggiunta di MTP è un ulteriore esempio della forza e qualità dei financial planners che riusciamo ad attrarre all’interno del Gruppo. Siamo fiduciosi di poter ottenere una forte crescita nel 2017 e negli anni futuri, e di poter costruire una realtà importante e profittevole in Australia insieme ai nostri partner”, ha commentato Sergio Albarelli, CEO di Azimut Holding.