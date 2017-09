Azimut, AZ Next Generation acquista australiana Wealthmed

(Teleborsa) – AZ Next Generation, (AZ NGA) controllata australiana di Azimut oggi 6 settembre ha firmato un accordo per acquisire l’intero capitale di Wealthmed Australia.

L’intesa prevede, per il 49%, un concambio di azioni Wealthmed con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni.

Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di circa 6,9 milioni di dollari australiani, equivalente a 4,7 milioni di euro.