Azimut alla conquista dell’Iran: acquisito il 20% di Mofid Entekhab

(Teleborsa) – Azimut va alla conquista dell’Iran.

La big italiana del risparmio gestito ha firmato in data odierna un accordo per acquisire il 20% di Mofid Entekhab, la più grande società di asset management indipendente in Iran, appartenente al Gruppo Mofid, la principale società di brokeraggio e di consulenza finanziaria del Paese.

Allo stesso tempo Azimut e Mofid Securities hanno siglato un accordo parasociale per sviluppare una piattaforma di consulenza finanziaria onshore e istituire un fondo offshore per consentire agli investitori stranieri l’accesso al mercato di capitali iraniano.

Entekhab possiede l’8% di quota di mercato di fondi azionari ed è il più grande asset management indipendente in Iran, che è la seconda più grande economia del Medio Oriente.