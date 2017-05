Azimut acquisisce Peters & Partners

(Teleborsa) – AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), controllata di Azimut ha firmato un accordo per acquistare l’intero capitale di Peters & Partners (“P&P”). Società australiana specializzata in servizi fiscali, di amministrazione e contabilità.

L’accordo prevede un concambio di azioni P&P con azioni AZ NGA ed una iniezione di capitale per circa 4,1 milioni di dollari australiani (2,8 mln di euro). L’operazione prevede un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni.

A Piazza Affari il titolo Azimut guadagna l’1,37%