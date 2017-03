Azimut acquisisce 80% di New Horizon Capital Management

(Teleborsa) – Azimut ha firmato un accordo per acquisire l’80% di New Horizon Capital Management (NHCM), asset management con sede presso il Dubai International Financial Center (DIFC) con una licenza di categoria 3 emessa dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Allo stesso tempo, Azimut ha firmato un accordo parasociale con l’attuale management di NHCM per sviluppare il business negli Emirati Arabi Uniti nella regione del Medio Oriente – Nord Africa.

L’operazione, soggetta all’approvazione delle autorità locali competenti, consente ad Azimut di acquisire l’80% di NHCM dai soci attuali, mentre la quota di minoranza rimarrà in mano ai manager.

A Piazza Affari,il titolo di Azimut rimane incolore con un +0,06%