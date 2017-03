Avvio di procedimento ART per garantire accesso equo e non discriminante a infrastrutture portuali

(Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha deliberato l’avvio di un procedimento finalizzato all’adozione di un atto di regolazione contenente principi e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.

Nelle prossime settimane, attraverso il sito web dell’Autorità, sarà lanciata una “call for input” (consultazione preliminare) dei soggetti interessati, invitati a presentare propri contributi, secondo una griglia di domande funzionali alla redazione di un successivo atto regolatorio.

In esito alla “call for input”, infatti, l’Autorità predisporrà un insieme di misure specifiche e dettagliate sugli aspetti economici dell’accesso alle infrastrutture portuali: obblighi di separazione contabile, obblighi di contabilità regolatoria, criteri per la determinazione delle tariffe, determinazione della trasparenza dei costi.

Serie di misure in linea con gli obiettivi di assicurare una sempre maggiore competitività dei servizi portuali italiani, a vantaggio e beneficio delle imprese che svolgono le proprie attività nei porti. Le misure dell’Autorità saranno, anche in questo caso ispirate ad agevolare la spinta dell’innovazione tecnologica e a rendere la catena logistica italiana più competitiva nel confronto con la concorrenza europea.

Alla redazione delle misure regolatorie che l’Autorità varerà, contribuiranno anche i risultati delle diverse istruttorie avviate dall’Autorità presso alcuni porti italiani, a seguito di segnalazioni riguardanti presunte violazioni dei principi dell’accesso equo e non discriminatorio appunto alle infrastrutture portuali. Nonché nonché dei profili attinenti all’assegnazione delle concessioni e all’individuazione delle destinazioni funzionali delle aree portuali.

Con l’atto deciso oggi 16 marzo, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti intende completare il proprio compito di regolazione dell’accesso alle infrastrutture dei trasporti nelle diverse modalità, come avvenuto di recente nei servizi di manovra ferroviaria e, precedentemente, nei settori aeroportuale, autostradale e ferroviario. Referente per il dossier il Consigliere Barbara Marinali.