Aviva esce dal mercato di Taiwan, ceduto il 49% nella JV con First Aviva Life

(Teleborsa) – Frazionale ribasso per Aviva, che scambia con una perdita dello 0,20%.

L’assicuratore britannico ha deciso di vendere la sua quota del 49% nella joint venture di Taiwan con First Aviva Life, al suo partner First Financial Holding, per un prezzo che al momento ancora non si conosce.

Il gruppo ha motivato la decisione spiegando che l’attività di Taiwan non è fondamentale per la sua strategia. Chris Wei, presidente esecutivo di Aviva Asia e presidente globale di Aviva Digital, ha spiegato che la società ha rifocalizzato la sua attività asiatica nei mercati core dove ha possibilità di crescita.

Aviva ha, inoltre, affermato che l’operazione, che dovrebbe essere completata nel 2018, ha un impatto trascurabile sul suo patrimonio netto.

Il quadro di medio periodo di Aviva ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 500,2 centesimi di sterlina (GBX). Primo supporto individuato a 498. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 502,4.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)