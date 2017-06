Avio, in orbita due satelliti per le TLC e Internet veloce

(Teleborsa) – Ancora una missione di successo per Ariane 5 che, a poco meno di un mese dall’ultimo lancio del 5 maggio scorso, ha correttamente posizionato in orbita altri due satelliti, ViaSat-2 e EUTELSAT 172B. Si tratta della terza missione di Ariane 5 dall’inizio del 2017.

Il lancio numero 237 della famiglia Ariane, dal Centro Spaziale di Kourou, in Guyana francese, ha portato nell’orbita geostazionaria, dopo soli 42 minuti dall’inizio della missione, due satelliti commerciali: ViaSat 2 e EUTELAST 172B.

ViaSat- 2 è un satellite che fornisce servizi di connessione internet a banda larga accessibili da mare, terra e aria e garantirà un incremento di qualità del servizio, copertura territoriale e velocità di connessione.

EUTELSAT 172B è il primo satellite europeo per telecomunicazioni completamente elettrico. Garantirà servizi più efficienti per i Governi e la Pubblica Amministrazione e migliorerà i sistemi di rete aziendale e la qualità della connessione Internet in mare e in volo.

Avio partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido.

“A poche settimane dall’ultima missione in Guyana, assistiamo ad un altro successo per Ariane 5 che testimonia la grande affidabilità dei nostri prodotti e del sistema industriale europeo capace di eseguire lanci di successo anche a ritmi elevati, cioè uno al mese”, ha commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio. “Questi risultati premiano, inoltre, il lavoro di Avio, le competenze e la passione delle nostre persone in Italia, in Francia e in Guyana francese”.