Avio, firmati due nuovi contratti per lanciatori Vega e Vega C

(Teleborsa) – Partenza a razzo per Avio presente all’Air Show di Parigi, dove l’amministratore delegato Giulio Ranzo ha firmato due importanti contratti per Vega e Vega C.

L’intesa siglata da OHB Italia, per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con Arianespace, farà sì che nel 2018 sarà il lanciatore Vega di Avio a portare in orbita il satellite PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana.

PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) è un satellite per l’osservazione della Terra dotato di uno strumento di elettroottica innovativo, che combina un sensore iperspettrale con una fotocamera pancromatica a risoluzione media. Il satellite PRISMA sarà posizionato in un’orbita eliosincrona a un’altitudine di 615 km.

“Vega è stato scelto da ASI e si conferma la scelta privilegiata per questo tipo di lanci, grazie alla sua affidabilità e precisione. Avio è orgogliosa di poter fornire la tecnologia abilitante per missioni dedicate all’osservazione del nostro pianeta, finalizzate sia alla protezione ambientale sia alla sicurezza nazionale.” Questo il commento dell’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo.

Airbus Defence and Space, invece, è il primo cliente commerciale per il futuro lanciatore Vega C. Questa versione evoluta del lanciatore leggero Vega, che ha già realizzato nove successi su nove lanci, è attualmente in sviluppo con il primo volo previsto a metà del 2019.

“Questo contratto firmato con Airbus Defence and Space è un grande riconoscimento per il livello di reputazione e affidabilità di Avio, sia perché Vega C è ancora in fase di sviluppo sia perché ADS è un cliente commerciale. Le due missioni sono pianificate per il 2020, solo un anno dopo il volo inaugurale”, ha commentato Ranzo.