Avio, da BEI finanziamento da 40 milioni di euro

(Teleborsa) – Avio, azienda italiana leader nel settore aerospaziale ha firmato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), un contratto di finanziamento di 40 milioni di euro.

Con questo finanziamento, Avio supporterà, da un lato, lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie nei sistemi di propulsione spaziale attraverso attività di Ricerca e Sviluppo, dall’altro la modernizzazione ed espansione della capacità produttiva nello stabilimento di Colleferro, principale sito industriale italiano di Avio.

Il finanziamento rientra nell’ambito di un’iniziativa congiunta di BEI, Ministero per lo Sviluppo economico e Ministero dell’Economia a sostegno degli investimenti nell’innovazione (“Italian risk sharing initiative”, destinata a finanziare i progetti in ricerca, sviluppo e innovazione promossi da piccole e medie imprese).

Inoltre Avio ha rimborsato mediante utilizzo di fondi propri l’importo in linea capitale della tranche “Term Loan A” di cui al “Senior Term and Revolving Facilities Agreement” perfezionato in data 1° aprile 2015 pari a circa 30 milioni di euro, completando così il rimborso dell’intero finanziamento preesistente.