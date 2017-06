Avio, Ariane 5 porta i orbita due satelliti per le Telecomunicazioni

(Teleborsa) – 80esimo lancio consecutivo di successo per Ariane 5. Il lanciatore a cui Avio partecipa con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido, ha portato a termine il suo quarto volo del 2017 posizionando in orbita due satelliti, GSAT-17, dell’Agenzia Spaziale Indiana, e Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN.

La missione di questa notte rappresenta il terzo lancio negli ultimi 60 giorni.

GSAT-17 è un satellite per le telecomunicazioni e servirà a potenziare il servizio in India, Medio Oriente e in alcune regioni del sud est asiatico. Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN fornirà, invece, servizi di telediffusione diretta e di telecomunicazione in Europa, Medio Oriente e in alcuni zone dell’Africa.

“A poche settimane dall’ultima missione in Guyana, assistiamo ad un altro successo per Ariane 5, il terzo in meno di due mesi, a testimonianza della grande affidabilità dei nostri prodotti e del sistema industriale europeo che, insieme ad Arianespace, offre un servizio flessibile ed efficace ai clienti – ha commentato l’A.D. di Avio, Giulio Ranzo – Questi straordinari risultati premiano il lavoro di Avio, le competenze e la passione delle nostre persone in Italia, in Francia e in Guyana francese”.