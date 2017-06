“Avio” al Paris Air Show 2017 presenta l’innovativo motore spaziale P120 C

(Teleborsa) – Il motore Avio P120C per razzi spaziali a propellente solido, monolitico in fibra di carbonio più grande al mondo a Parigi tra i protagonisti del Salone dell’Aeronautico e dello Spazio in programma all’aeroporto Le Bourget dal 19 al 25 giugno. Il P120C è destinato a equipaggiare i nuovi lanciatori Vega C e Ariane 6 che voleranno per la prima volta nel 2019 e nel 2020.

Le ultime prove funzionali del primo involucro P120 C si sono concluse 24 ore fa con successo nello stabilimento Avio di Colleferro, a una cinquantina di chilometri a sud di Roma. Questo primo esemplare, costruito in fibra di carbonio ad alta resistenza, è stato ideato, sviluppato e realizzato impiegando le tecnologie più avanzante di Fiber Placement e Filament Winding di materiale composito specificamente sviluppato e prodotto da Avio appunto per le applicazioni spaziali.

I test meccanici sono stati realizzati mediante un banco specificamente sviluppato e realizzato per simulare le condizioni di un vero lancio nello spazio: la pressurizzazione all’interno della camera di combustione, la spinta del motore ed i carichi meccanici derivanti dalle fasi operative del lanciatore.

L’involucro tecnologico, equipaggiato e strumentato, è stato sottoposto a un ciclo di prova fino alla pressione massima di funzionamento del motore e ad una serie di cicli di carico assiali che hanno dimostrato la piena rispondenza del prototipo alle previsioni ingegneristiche del suo comportamento meccanico.

Il nuovo e avveniristico motore Avio verrà presto inviato in Guyana Francese presso il Centro spaziale di Kourou dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per effettuare il primo caricamento con propellente inerte presso gli impianti Regulus e, successivamente, proseguirà con i test di integrazione motore nell’impianto di Europropulsion.

Al Salone Internazionale dell’Aerospazio, l’industria italiana Avio, presente nella Hall 1, Stand 318, esporrà i modelli in scala 1:10 delle diverse versioni del “razzo dei record”, Vega C, Vega E, Vega Light e il nuovissimo modellino dell’SSMS (Small Spacecrafts Mission Service) per lanci multipli di satelliti.

Si potranno ammirare anche prodotti reali, quali la prima turbopompa Vinci per Ariane 6, il motore LOx Mira, l’ugello dello Zefiro 23 e le skirt in composito dei seguenti motori: Z23, Z40, P80 e, appunto, dell’innovativo P120C.