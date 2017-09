Autostrade per l’Italia lancia bond a tasso fisso da 700 milioni di euro

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso da 700 milioni. Lo comunica la società del gruppo Atlantia, sottolineando che il bond con scadenza nel 2029 rientra nel programma di Euro medium term note da 7 miliardi di euro, in base al quale sono già state emesse obbligazioni per 2,5 miliardi.

La scadenza dell’emissione è prevista nel 2029 e la cedola fissa è pari a 1,875%.

I proventi del nuovo prestito obbligazionario “saranno destinati a soddisfare il generale fabbisogno dell’emittente, anche nell’ambito del piano di riacquisto lanciato l’11 settembre”. Il bond sarà quotato alla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).