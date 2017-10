Autostrade per l’Italia, deliberato acconto su dividendo

(Teleborsa) – In arrivo un acconto sul dividendo per gli azionisti di Autostrade per l’Italia, società del gruppo Atlantia. Il Consiglio di Amministrazione del gestore di tratte autostradali ha deliberato nella riunione del 12 ottobre di attribuire ai propri azionisti un acconto sui dividendi dell’esercizio 2017 pari a 0,724 euro per azione per un totale di circa 450 milioni di euro.

La determinazione dell’acconto sui dividendi dell’esercizio 2017 è avvenuta sulla base della situazione contabile al 30 giugno 2017 di Autostrade per l’Italia, che presenta un utile netto di 468 milioni di euro, tenendo conto anche dell’evoluzione prevedibile della gestione. L’acconto sui dividendi sarà messo in pagamento con valuta 16 novembre 2017.

Poco mosso il titolo Atlantia a Piazza Affari: +0,07%.