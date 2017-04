Autostrade: dalle 22 di lunedì 17 aprile sciopero nazionale di 24 ore

(Teleborsa) – A partire dalle 22 di stasera, lunedì 17 aprile, fino alle 22 di domani, 18 aprile, rischio bollino nero sulla rete di Autostrade per l’Italia a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sla. In particolare potranno verificarsi disagi e code ai caselli.

Autostrade per l’Italia informa che durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l’assenza degli esattori mentre “rimarranno regolarmente aperti i varchi con cassa automatica e quelli riservati ai clienti Telepass”. Saranno “comunque garantiti i servizi di assistenza al cliente, con la presenza di personale della Viabilità di Autostrade per l’Italia e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio che, si ricorda, è dovuto per legge”.