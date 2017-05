Autostrade, Castellucci: “Pronti 12 miliardi per nuove opere”

(Teleborsa) – Autostrade per l’Italia del gruppo Atlantia punta al completamento, entro l’anno, degli iter per avviare 2,2 miliardi di nuovi investimenti che partiranno dal 2018.

“Abbiamo 7,9 miliardi per l’avvio di nuovi progetti e poi ci sono 4 miliardi per il completamento di interventi in corso. E’ un ordine di grandezza di una azienda che vuole continuare a investire nelle opere che servono al Paese”, ha detto l’Amministratore delegato di Atlantia e Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci intervenendo a Firenze all’inaugurazione del bypass del Galluzzo, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.

Il nuovo piano di investimenti punta all’ampliamento di terze e quarte corsie lungo la rete autostradale del Paese: 141 chilometri per un investimento complessivo di circa 2,2 miliardi, dal 2017 al 2038. Tali progetti, rientrano nei 7,9 miliardi di opere di imminente realizzazione che comprendono anche il potenziamento del nodo di Bologna per 700 milioni e la Gronda di Genova da 4,3 miliardi.