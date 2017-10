Autorità trasporti avvia consultazione per accesso a autostazioni

(Teleborsa) – L’Autorità dei trasporti ha indetto una consultazione pubblica sul proprio schema di atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi.

Lo si legge in un comunicato dell’Authority che spiega come lo schema posto in consultazione è stato elaborato tenendo conto dei risultati dell’indagine conoscitiva svolta dall’Autorità e pubblicata il 2 marzo 2017 sul proprio sito internet. “L’indagine aveva evidenziato, fra l’altro, restrizioni nell’uso della capacità dell’infrastruttura e criticità nella applicazione di sistemi di tariffazione, nella allocazione dei punti di assistenza alla clientela, nell’esercizio delle funzioni di biglietteria e nella messa a disposizione dei titoli di viaggio, nella diffusione delle informazioni, nella connessione tra i sistemi di trasporto nei servizi di TPL e di media-lunga percorrenza”.