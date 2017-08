Autogrill rinnova per 25 anni commessa in New Jersey, titolo vola in Borsa

(Teleborsa) – Autogrill ha raggiunto tramite la controllata americana HMSHost, un accordo con la New Jersey Turnpike Authority (NJTA) per proseguire per ulteriori 25 anni la gestione delle attività di ristorazione in 16 aree di servizio lungo la New Jersey Turnpike e la Garden State Parkway.

Lo precisa il gruppo in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Governatore dello Stato del New Jersey. L’accordo è soggetto all’approvazione finale da parte del Board of Commissioners della NJTA prevista indicativamente entro il mese di settembre 2017.

Frattanto, il titolo Autogrill vola in Borsa,k con un guadagno del 3,2% a 11,25 euro. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 11,52 e successiva a quota 12,07. Supporto a 10,97.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)